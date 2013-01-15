Торги на межбанке открылись ростом котировок – 8,1430/8,1490 грн/долл.

Во вторник, 15 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1430/8,1490 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2693/97, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8760/10,8855. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3353/55 (понедельник – 1,3362/64).

В понедельник, 14 января, Нацбанк на рынок не выходил.