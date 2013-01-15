В Польше количество банкротов в 2012 году достигло 9-летнего максимума

Варшава. В Польше в 2012 году количество обанкротившихся компаний выросло до 941, что на 28% больше предыдущего года и является самым высоким показателем с момента вступления страны в Евросоюз в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные международной страховой компании, входящей в группу Allianz, Euler Hermes, которая проанализировала официальные данные.

Среди входящих в Евросоюз 27 государств больший, чем в Польше, темп роста количества банкротств зафиксирован только в Португалии - 43% и Греции - 30%.

В переживающей значительный экономический спад Испании в прошлом году банкротства объявили на 24% больше компаний, чем в 2011 году, в то время как в большинстве стран Евросоюза не зафиксировано значительных изменений, а в ряде государств, в частности в Германии, количество банкротов снизилось.

Аналитики компании назвали главной проблемой растущего количества фирм, погрязших в финансовых трудностях, ликвидность, а не падение спроса, которое, однако, также повлияло на состояние ряда компаний, среди которых автомобильная отрасль и производители мебели.

Количество обанкротившихся строительных фирм в Польше в 2012 году выросло почти на 90%, до около 270 компаний, что в 7 раз больше, чем пять лет ранее.

По данным Euler Hermes, большие трудности испытывают также компании, занимающиеся производством мясных изделий, оптовые и розничные поставщики товаров, транспортные компании, а также занимающие торговлей металлом.

"Данные о банкротстве подтверждают то, с чем мы имеем дело уже более 10 месяцев, - с реальным, серьезным кризисом в экономике", - отметил представитель Euler Hermes Томаш Старус, комментируя представленные данные.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе польская газета Puls Biznesu написала, что количество объявленных банкротств в Польше в 2012 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом в 35 раз на фоне роста новозарегистрированных фирм на 25% - до почти 30 тыс.

Справка УНИАН. Власти Польши прогнозируют снижение национального ВВП в 2013 году до 2,2% с ожидаемых 2,5% в прошлом и 4,3% годом ранее. Ряд экспертов считают, что текущий год станет самым трудным для Польши за последние 20 лет из-за спада спроса на ее товары на ключевом для нее европейском рынке и снижения внутреннего потребления из-за роста безработицы.