Лукашенко покаялся за существующие в стране проблемы

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко признает, что несет ответственность за существующие в стране проблемы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных средств массовой информации.

«Каюсь за те проблемы, которые сегодня существуют в нашей стране. Даже если бы я не покаялся, я все равно - первое лицо в государстве, глава государства по Конституции, и хочу я этого или нет, но я несу ответственность за те проблемы, которые сегодня существуют в нашей стране», - подчеркнул Президент Беларуси.

Сегодня Президент Беларуси А.Лукашенко дает пресс-конференцию для белорусских и зарубежных СМИ. В мероприятии принимают участие более 350 журналистов из 285 СМИ.

Справка УНИАН. В Беларуси инфляция в 2012 году составила 21,8%. В 2013 году инфляцию в Беларуси планируется снизить до 12%.

В 2011 году потребительские цены увеличились на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году был обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости белорусской экономики от импорта.