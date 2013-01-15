НАБУ просит Нацбанк возобновить доступ банков к Госреестру обременений в электронном виде

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) обратилась к Национальному банку Украины с просьбой помочь в обеспечении банкам права вносить и получать информацию из Государственного реестра обременений движимого имущества (ГРОДИ) в электронном виде и в восстановлении осуществления оплаты таких услуг не отдельно по каждой операции, а согласно выставленному за месяц счету.

«С начала 2013 года Государственное предприятие «Информационный центр» отказывает банковским учреждениям во внесении, изменении и получении информации в электронном виде из ГРОДИ, ссылаясь на необходимость предварительной оплаты каждой услуги и предоставления подтверждающего документа о плате за внесение записи в реестр», - говорится в письме НАБУ.

В ассоциации отмечают, что содержащаяся в Госреестре информация имеет ключевое значение при принятии решения о выдаче/невыдаче кредита заемщику. При этом необходимость личного предоставления уполномоченным представителем банка документов на внесение, изменение или получение информации из ГРОДИ в бумажном виде по каждой отдельной операции (с предоставлением подтверждающего документа об оплате услуги и доверенности) не только приведет к непродуктивным затратам времени и труда, но и значительно повысит стоимость кредитных операций. «Такой подход противоречит задачам Президента и правительства Украины по поиску инструментов для удешевления кредитования», - отмечают в НАБУ.

В ассоциации подчеркивают, что блокирование оперативного внесения и получения информации из ГРОДИ существенно повышает риски банковской системы при осуществлении активных операций. Так, по мнению НАБУ, невозможность осуществления оперативной проверки клиента о наличии/отсутствии публичных обременений его имущества приведет к сокращению объемов кредитования реального сектора экономики.

Требования «Информационного центра» о предоставлении запросов на бумажных носителях и предоплате каждой операции в НАБУ считают неправомерными, поскольку это противоречат как законодательству Украины, так и соглашениям, заключенным между банковскими учреждениями и ГП «Информационный центр», как администратором ГРОДИ.

Справка УНИАН. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) была создана 4 ноября 2011 года. Согласно информации, обнародованной на сайте ассоциации, в настоящее время ее членами являются 98 кредитно-финансовых учреждений.