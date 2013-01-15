Налоговые долги поляков достигли 16 млрд долл. Сумма стремительно растет

Варшава. Министерство финансов Польши оценивает налоговую задолженность польских граждан перед государством на начало 2013 года в около 16 млрд долл., 4,5 млрд долл. из которых составляют проценты за несвоевременную оплату налогов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, сумма накопленного за последние годы налогового долга вместе с процентами превышает годовые расходы страны на здравоохранение более чем в 7 раз, на высшее образование - более чем в 4 раза, на армию - более чем в 2 раза.

Польская газета Puls Biznesu, которая приводит данные Минфина, отмечает, что за сумму налогового долга в Польше можно было бы построить более 860 километров автострад (автобанов), что втрое больше, чем было введено в эксплуатацию в рекордном 2012 году.

Кроме того, страна могла бы в течение 66 лет финансировать деятельность одного из старейших и известнейших в Польше Ягелонского университета, в котором ежегодно обучаются около 13 тыс. студентов.

"Больше всего беспокоит то, что сумма неоплаченных налогов в последнее время стремительно растет. По оценкам минфина, на конец 2013 года долг без процентов составит 12,6 млрд долл. (более чем на 70% больше, чем в 2008 году)", - пишет газета.

Как сообщал УНИАН, граждане Польши, за прошлый год увеличили просроченную задолженность за поставленные товары и услуги на 11% - до 12,4 млрд долл.

Вся задолженность поляков перед банками на начало декабря 2012 года превышала 174 млрд долл. или около трети национального ВВП за 2011 год. В тоже время поляки держали в банках около 164 млрд долл. (по текущему курсу 1 USD = 3,1 PLN).

Польша в текущем году планировала собрать в бюджет около 95 млрд долл. при прогнозируемых расходах в 106 млрд долл.