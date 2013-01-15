Основной интригой ОВГЗ-аукциона 15 января является размещение годовых госбумаг — эксперт

Основной интригой аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 января эксперты называют размещение годовых госбумаг.

Об этом говорится в комментарии специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергея Фурсы, переданном УНИАН.

«Основной интригой является размещение годовых облигаций. Безусловно, шансов на продажу гораздо больше у индексных облигаций и длинных стандартных ОВГЗ, которые Минфин использует для пополнения гривневой ликвидности уже давно. В то же время, именно годовые бумаги должны измерить температуру рынка» - говорит эксперт.

Также С.Фурса отмечает, что спрос на ОВГЗ на вторичном рынке сейчас существенен и он не встречает адекватного предложения.

«В связи с этим уже на прошлом аукционе появились биды на уровне 20% по девятимесячным облигациям. Само собой, этот уровень оказался слишком высоким для Минфина. На текущем аукционе аппетиты рынка могут снизиться, поскольку очень остро чувствуется дефицит бумаг на вторичном рынке, что подталкивает доходности вниз» - считает эксперт.

С.Фурса не исключает, что ставки спроса при текущем размещении снизятся до уровня 17%-18%. В то же время, по его словам, даже такие ставки слишком высоки для правительства.

«В случае, если Минфин испытывает дефицит гривневой ликвидности, правительство, вероятнее всего, задействует вариант размещения длинных облигаций с доходностью 14,3% и будет ждать, когда высокая ликвидность в банковском секторе подтолкнет ставки дальше вниз», - говорит эксперт.

Как сообщал УНИАН, на аукционе 15 января инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 1 и 3 года, а также 3-летние индексированные госбумаги.

При этом указывается, что Минфин дополнительно проведет доразмещение 5 и 7-летних гривневых госбумаг.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 191,07 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 71,302 млрд грн, нерезидентов - 5,459 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в Государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.