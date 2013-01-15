Налоговая внедрит новый сервис для крупного бизнеса

Органы Государственной налоговой службы Украины, входящей в состав Министерства доходов и сборов, намерены в скором времени внедрить новый сервис для крупного бизнеса, позволяющий заменить процедуру аудита мониторингом текущей деятельности с последующей реакцией со стороны налоговых органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов со ссылкой на соответствующий проект постановления Кабмина, размещенный на веб-портале ГНСУ для широкого обсуждения.

Сервис называется «Горизонтальный мониторинг» и пока используется в качестве эксперимента. В частности, в прошлом году он был апробирован на пяти крупных предприятиях и был весьма востребован бизнесом. Свою заинтересованность в использовании «Горизонтального мониторинга» высказали, по данным Миндоходов, многие крупные компании и фирмы Украины. Именно поэтому органы ГНСУ разработали проект постановления Кабмина о порядке введения такого сервиса и разметили его на веб-портале www.sts.gov.ua .

В Миндоходов также сообщили, что впервые подобный сервис был использован в Нидерландах в 2005 году. Позднее этот опыт успешно переняли Германия, Австрия, Словения и другие страны.

Сервис предполагает добрую волю налогоплательщика сотрудничать с налоговыми органами.

Как сказано в сообщении Миндоходов, Госналогслужба с согласия налогоплательщика обработает информацию о его финансовых операциях и тут же укажет на возможные рисковые расчеты и операции, а также на сомнительных контрагентов, их выполняющих. «Налогоплательщик сам решит: продолжать деловые отношения с таким партнером или нет», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года Министерство доходов и сборов внедрило новый сервис - «Электронный кабинет налогоплательщика». Целью внедрения нового сервиса, предусмотренного распоряжением Кабинета министров Украины от 5 декабря 2012 года №1007, является расширение электронных услуг налоговых органов, улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение достоверной информации от налогоплательщиков и повышение уровня прозрачности и открытости деятельности налоговых органов.

Как не раз отмечали руководители Министерства доходов и сборов, переход от фискальной к сервисной функции является приоритетом в работе министерства на 2013 год.

По словам министра А.Клименко, 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

Напомним, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Другим своим указом В.Янукович назначил Александра Клименко министром доходов и сборов Украины.