«Укрэксимбанк» хочет отсудить у группы транспортных компаний около 23 млн долл.

Государственный «Укрэксимбанк» намерен отсудить у группы транспортных компаний суммарно около 23 млн долл. долга на основании поданной апелляции в Киевский апелляционный хозяйственный суд. Соответствующее решение суда от 14 января обнародовано в Едином госреестре судебных решений.

Как указано в документе, согласно решению Хозяйственного суда Киева от 21 сентября 2010 года иск «Укрэксимбанка» по делу против компаний «БМ Транс», «БМ Будмеханизация», АТП-13060, «ВМ. СОМ», "БМ-Сервис", «ВМ-2000» о взыскании 5,7 млн евро, 15,2 млн долл. США и 25,4 млн грн был удовлетворен только частично. «Укрэксимбанк» обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд с заявлением об отмене решения Хозяйственного суда и удовлетворении иска банка в полном объеме. Киевский апелляционный хозяйственный суд по результатам рассмотрения иска банка принял решение возобновить производство по делу и назначить заседание на 21 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) на 100% находится в собственности государства. По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал третье место среди 175 банков Украины по объему активов. Активы банка на 1 октября 2012 года составляли 78,67 млрд грн, средства клиентов - 34,07 млрд грн, собственный капитал - 17,75 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 71,53 млн грн.