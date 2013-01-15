Fitch грозит снизить кредитный рейтинг США

Существует значительный риск того, что США потеряют высший кредитный рейтинг в случае повторения спора 2011 года о повышении долгового "потолка" страны, цитирует Reuters заявление международного рейтингового агентства Fitch.

"В любом случае, давление на американский рейтинг увеличивается, - сказал директор отделения Fitch по суверенным рейтингам Дэвид Райли. - Если будет повторение кризиса августа 2011 года по поводу долгового "потолка", мы поставим рейтинг США на пересмотр. Появится существенный риск снижения рейтинга США".

Накануне президент Федерального резервного банка Чикаго Чарлз Эванс высказал прогноз, что экономика США, вероятно, вырастет на 2,5% в 2013 году, а в 2014 - ускорится до 3,5%.

Эванс также ожидает, что уровень безработицы в США составит 7,4% в текущем году, и опустится примерно до 7% - в 2013 году.

По словам Эванса, решение ФРС США привязать монетарную политику к особым экономическим обстоятельствам поможет поддержать восстановление без ускорения инфляции. Это также обеспечит дополнительное смягчение, так как рынки будут уверены в том, что ставки останутся низкими, несмотря на оживление экономики.

В декабре американский Центробанк расширил скупку активов, направленную на поддержку роста, и пообещал удерживать ключевую ставку около нуля, пока уровень безработицы на упадет до 6,5%, если инфляционные ожидания при этом не поднимаются выше 2,5%.

Экономика США выросла на 3,1% в третьем квартале 2012 года, но рост, как ожидается, замедлился в последние три месяца прошлого года. В декабре регуляторы ФРС сообщили, что ВВП вырастет в 2013 году на 2,3-3,0%, и на 3,0-3,5% в 2014 году.

В то же время большинство из них ожидает, что инфляция будет держаться на уровне чуть ниже 2-процентного ориентира ФРС.

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