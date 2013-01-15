Межбанк во вторник закрылся котировками 8,1410/8,1445 грн/долл.

Во вторник, 15 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1430/8,1490, к 12:00 цены понизились до 8,1390/8,1440. К закрытию торгов ценовые уровни скорректировались - 8,1410/8,1445 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2693/97, к 12:00 цены поднялись - 0,2696/0,2700. К закрытию цены откатились к уровню 0,2695/99. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1925 (-0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3310/1,3390.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8760/10,8855, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8860/10,8990. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,8375/10,8480.