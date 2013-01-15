Для оформления свидетельства «упрощенца» больше не нужно справок и разрешений - Миндоходов

Порядок оформления свидетельства налогоплательщика-«упрощенца», а также внесения изменений в действующие свидетельства больше не требует дополнительных справок, разрешений и договоров – только соответствующее заявление. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Согласно сообщению, свидетельство налогоплательщика единого налога выдается в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления. При этом новым налогоплательщикам, выбирающим упрощенную систему налогообложения, свидетельство выдается в день получения от них заявления.

В Миндоходов также обратили внимание, что срок уплаты январских авансовых платежей по единому налогу для плательщиков 1-й и 2-й групп завершается 20 января 2013 года. Размер ставок налога составляет 1-10% от минимальной зарплаты для 1-й группы и 1-20% минимальной зарплаты для второй группы «упрощенцев». Размер минимальной зарплаты с 1 января 2013 года составляет 1147 грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных работников. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев».

В Украине количество предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, выросло в 2012 году на 300 тыс. и составило 1,3 млн человек. Самой популярной, согласно сообщению, остается вторая группа налогообложения, в которой работают 721 тыс. предпринимателей, что составляет около 55% от общего количества «упрощенцев». В первой группе работают 300 тыс. налогоплательщиков, в третьей – 250 тыс. В четвертой группе работают 149 тыс. предпринимателей.

Кроме того, для удобства ведения бизнеса налоговики инициировали уменьшение ставки налога для плательщиков 5-й группы – до 5% с 7% и 6-й группы – до 7% с 10%. Будет также отменено ограничение по количеству наемных работников. При этом налогоплательщики второй группы будут подавать отчетность раз в год, а не ежеквартально.