Объем возмещений по НДС предпринимателям Киева в 2012 году вырос до 3,6 млрд грн

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость столичным предпринимателям в 2012 году вырос на 1,494 млрд грн и составил 3,585 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве со ссылкой на главу ведомства Ирину Носачеву.

По ее словам, только в декабре 2012 года налогоплательщики получили 358 млн грн бюджетного возмещения НДС.

При этом налоговики отмечают, что внимательно следят за правомерностью заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость. В частности, объем незаконно заявленного к возмещению налога составил в 2012 году 697 млн грн.

Как сообщал УНИАН, количество плательщиков налога на добавленную стоимость в Киеве в 2012 году составило более 15 тысяч, что в 2,3 раза больше показателя 2011 года (6,4 тыс. субъектов предпринимательства) и составляет 26% от общего количества плательщиков НДС по Украине (58 тыс. субъектов предпринимательской деятельности).

При этом в целом по стране объем возмещений по НДС в 2012 году составил 46 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше прошлогоднего показателя. Объем заявленного к возмещению налога в 2012 году составил 43,3 млрд грн. Сложившееся положительное сальдо позволило налоговым органам ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС и сократить общую сумму задолженности до 4,5 млрд грн.