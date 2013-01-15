Эксперты допускают, что девальвация гривни может произойти уже в январе-феврале

Девальвация гривни может произойти уже в январе-феврале и по итогам 2013 года может достигнуть 10%, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Concorde Capital.

«Растущее влияние таких факторов, как необходимость возобновления сотрудничества с МВФ, спрос населения на наличную валюту и предстоящие президентские выборы может подтолкнуть к принципиальному решению об ослаблении гривни уже в январе-феврале 2013 года... Девальвация примерно на 10% произойдет в течение 2013 года», - указано в отчете, текстом которого располагает УНИАН.

По оценкам аналитиков компании, скорая девальвация поможет решить такие проблемы, как сохранение контроля над гривней и регулирование розничного спроса на валюту, и в конечном итоге НБУ сможет закончить год с допустимым уровнем золотовалютных резервов. Кроме того, девальвация может привести к улучшению прогнозов международных рейтингов Украины и значительно улучшит шансы договориться с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, что необходимо уже в следующем месяце в связи с приближающимися сроками погашения траншей в 1,32 млрд долл. (первый - до 12 февраля).

«Возобновленное сотрудничество с МВФ будет основным фактором в обеспечении внешних заимствований в соответствии с планом Кабмина…Ослабление гривни до 8,6 за 1 доллар в среднем по итогам 2013 года позволит снизить дефицит счета текущих операций на 4 млрд долл.… Невозобновление сотрудничества с МВФ и дальнейшее удержание курса национальной валюты повлечет за собой потерю Нацбанком контроля над курсом гривни уже весной 2013 года», - полагают эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее на текущей неделе первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что Украина рассчитывает договориться с МВФ о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 15,4 млрд долларов. А 11 января новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин сообщил, что миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 24 января.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания Concorde Capital работает на рынке Украины с 2004 года и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг. Согласно исследованиям MergerMarket и DealWatch компания является лидером по количеству сделок M&A в Украине в 2007 и 2008 годах, по количеству сделок M&A в финансовом секторе в СНГ в 2007 - 2011 годах.