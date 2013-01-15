«ПриватБанк» отменил комиссию при оплате товаров и услуг картами банка за рубежом

С начала января 2013 года «ПриватБанк» отменил комиссию за конвертацию валют при оплате пластиковыми картами банка товаров и услуг за рубежом, сообщается на сайте банка.

Как сообщает пресс-служба банка, бескомиссионный режим оплаты действует для любых платежных карт банка и в любой стране мира.

«Например, если вы приехали в Чехию, заплатить гривневой зарплатной картой «ПриватБанка» за ужин или сувениры будет выгоднее, чем картой любого другого украинского банка, так как вы не будете платить комиссию за конвертацию гривни в чешские кроны, которая обычно составляет до 3% от стоимости покупки», - сказал руководитель бизнеса обслуживания индивидуальных VIP-клиентов «ПриватБанка» Алексей Шабан.

В «ПриватБанке» отмечают, что дополнительный заработок на конвертации валюты – распространенная практика практически во всех банках. У некоторых банков он выражается в дополнительной комиссии, у некоторых – в специальном «карточном» курсе обмена валют.

Также в банке сообщили, что за минувший год количество клиентов, которые оплачивали картами покупки за рубежом, выросло в шесть раз.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«ПриватБанк» в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 1,2% – до 991,175 млн грн.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют по 33,7991% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. – 24,99% (И.Коломойский и Г.Боголюбов владеют по 50% кипрской компании).

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