Лукашенко: Беларусь пока не готова к более радикальным шагам в интеграции с РФ и Казахстаном

Минск. Беларусь пока не готова к более радикальным шагам в интеграции с Россией и Казахстаном.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 января на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

«Может быть, России хотелось бы более быстрых каких-то шагов, может, более радикальных, но ни Казахстан, ни Беларусь на это не пойдут с бухты-барахты», - отметил А.Лукашенко.

При этом он напомнил об актуальном в свое время вопросе введения единой валюты в Союзном государстве.

«Нам непросто было противостоять этому процессу. Я однозначно поставил вопрос: объясните, зачем нам с крыши начинать строить дом? И что это будет вообще означать? Никто мне на это не дал ответа. Значит, коль на этот вопрос нет ответа, давайте пока его отложим. Значит, он не назрел. Но Россия против нас не стала воевать», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко также прокомментировал заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон, высказавшей опасения относительно более тесной евразийской интеграции и готовность США предотвратить этот процесс.

«А что комментировать? Она сегодня сказала, а на завтра все чиновники Госдепа начали активно опровергать, что она не это имела в виду. То, что их волнует, что происходит у нас на постсоветском пространстве, так нас волнует то, что у них происходит в Афганистане, Ираке, на арабской дуге. Нам это неприемлемо! Нас тоже это волнует. Поэтому мы пониманием их волнение, но мы же не воюем. Мы не взяли пистолеты, автоматы в руки и не пошли вдоль и поперек громить эти государства, и Россия тоже, которую прежде всего Клинтон пыталась упрекнуть, тоже не воюет», - отметил Президент Беларуси.

А.Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, Россия и Казахстан строят свои отношения, исходя из своих интересов.

«И мы будем их так строить. И я знаю - такая позиция у всех государств. Мы видим ориентиры мировой экономики, миропорядка всего, и ориентируемся, конечно, на это. Но у нас есть собственные интересы», - подчеркнул Президент Беларуси.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года на пространстве России, Беларуси и Казахстана действует новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП).

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Лукашенко уверен, что экономика Беларуси не рухнет от выплаты внешних долгов

Экономика Беларуси не рухнет от выплаты по внешнему государственному долгу, пик выплат которого приходится на 2013 год, заявил А.Лукашенко.

«Страна не рухнет от выплаты внешних долгов. Дальше будет легче - там пару миллиардов в год надо будет платить. В настоящее время мы переживаем пик этой ситуации, мы его высчитывали, и мы знаем, как его пройти», - подчеркнул А.Лукашенко.

При этом он добавил, что, возможно, деньги на выплату найдутся.

«Вчера у меня побывали и премьер-министр, и председатель Нацбанка. Мы обсуждали этот вопрос. В этом году мы уже имеем на выплату долгов 3 млрд долл. Осталось за этот год найти еще 1 млрд долл. Я думаю, эти деньги мы найдем», - заявил А.Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 14 января Беларусь осуществила шестой по счету с момента начала выплат и первый в этом году платеж по долгу Международному валютному фонду в размере 99 млн долл.

В 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл.

«В течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита «стэнд-бай». Платежи будут проводиться по графику», - сообщили в Минфине Беларуси.

При этом официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.