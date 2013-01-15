Азаров рассчитывает, что товарооборот между Украиной и Китаем в 2013 году достигнет 10 млрд долл.

Премьер-министр Украины Николай Азаров рассчитывает, что вследствие активизации сотрудничества Украины и Китайской Народной Республики товарооборот между странами в 2013 году достигнет 10 млрд долларов.

Об этом он заявил во время встречи с членом Государственного Совета КНР, министром обороны Китая генерал-полковником Ляном Гуанле, информирует Секретариат Кабмина.

«Наши торгово-экономические отношения развиваются достаточно хорошо. Я думаю, что в этом году наш товарооборот достигнет почти 10 миллиардов долларов. Большую роль в этом играет наша межправительственная комиссия, которую мы создали в 2011 году», - сказал глава правительства.

Он добавил, что Украина готова активизировать военное сотрудничество с Китаем, и выразил надежду, что визит министра обороны КНР в Украину будет способствовать активизации сотрудничества.

По словам Н.Азарова, хорошим примером двустороннего взаимодействия в военной сфере является построение Украиной кораблей на воздушной подушке для китайской армии. Перспективным, по мнению премьер-министра, является сотрудничество в аэрокосмической отрасли.

В свою очередь Лян Гуанле отметил, что Китай настроен на активизацию стратегического сотрудничества с Украиной, в частности, и в военной сфере.

«Китай готов и в дальнейшем крепить деловое сотрудничество с Украиной во всех сферах для того, чтобы вывести на качественно новый уровень отношения стратегического партнерства между нашими странами», - сказал министр обороны КНР.

Он отметил, что Украина и Китай имеют большие возможности для развития двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 г. премьер-министр Н.Азаров сообщил, что в 2011 году товарооборот между Украиной и Китаем вышел на докризисный уровень и достиг 8,5 млрд долл.