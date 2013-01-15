Минюст предложил восстанавливать платежеспособность должника замещением проблемных активов

Министерство юстиции Украины вынесло на обсуждение общественности проект постановления Кабмина о Порядке отчуждения имущества должника в процессе санации путем замещения активов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства.

Как сказано в сообщении, механизм станет эффективным средством восстановления платежеспособности должника и позволит сохранить деятельность предприятия, а также рассчитаться с долгами.

На сегодняшний день, согласно сообщению, действующее законодательство предполагает отчуждение имущества должника в процессе санации, но в пользу хозяйственного общества, утверждаемого самим должником в порядке, определенном Кабинетом министров. В свою очередь предлагаемый порядок отчуждения имущества путем замещения активов предполагает осуществление организационно-хозяйственных, финансово-экономических и правовых мероприятий, направленных на переход текущих обязательств юридическому лицу, не пребывающему в процедуре банкротства, что определенно будет способствовать финансовому оздоровлению, повышению эффективности производства, увеличению выпуска конкурентоспособной продукции и полному или частичному удовлетворению требований кредиторов.

Проект постановления размещен на сайте Минюста.