Доллар продолжат "выдавливать" из экономики ради дешевых кредитов

Общая сумма кредитов, выданных населению в 2012 году, сократилась почти на 13 млрд грн. Но не стоит делать поспешных выводов и заявлять, что в Украине не выдают кредиты физическим лицам.

Согласно официальным данным НБУ, ежемесячно банки выдавали физическим лицам новые гривневые кредиты на сумму 4-6 млрд грн. Объем довольно-таки существенный, но большая часть этих займов - потребительские кредиты, которые используются на покупку различных товаров, чаще всего бытовой техники и строительных материалов.

Кроме того, по итогам 2012 года, физические лица погасили старые, как правило ипотечные, кредиты на сумму 29 млрд грн, поэтому рост объемов гривневых займов на 16 млрд грн затерялся под лавиной погашения ипотеки.

Ипотечное кредитование - в состоянии недвижимости

Действительно, в 2012 году население больше погашало ипотечные кредиты, чем брало новые. Времена кредитного ипотечного бума - уже история. Ежемесячные объемы выдачи новых ипотечных кредитов, с учетом пролонгированнных, не превышают полмиллиарда. Это очень мало, если вспомнить, что в былые времена за месяц выдавали ипотечные кредиты на сумму, в несколько раз большую. Главным фактором, сдерживающим их выдачу, по-прежнему остаются высокие кредитные ставки. Была надежда, что в 2012 году программа «Доступное жилье под 3%» будет стимулировать снижение ставок по ипотечным кредитам, однако этого не произошло. Теперь в тренде идея запустить очередную программу «Доступное жилье» на базе нового государственного фонда, который будет обеспечивать выдачу дешевых ипотечных займов для населения. Но это - перспектива, а пока банки могут предложить физическим лицам ипотечные кредиты под 17-20% годовых, и такие ставки считаются очень льготными, так как стоимость денег в банковском секторе остается высокой.

Переломить эту тенденцию можно двумя способами. Либо осуществить большую целевую эмиссию гривны, которая пойдет на удешевление денег в банковском секторе и выдачу ипотечных кредитов для населения. Либо ввести налог на валюту и тогда за счет дедолларизации экономики и возврата денег в банковский сектор обеспечить снижение стоимости ставок и по депозитам, и по кредитам (напомним, идея введения 15-процентного налога под конец прошлого года существенно напугала население, была раскритикована властями и пока затерялась в информационном потоке - ред.). Такие пути решения вопроса вполне можно рассматривать как перспективу на 2013 год. В любом случае понятно, что без радикальных действий со стороны НБУ по уменьшению долларизации экономики Украины снизить ставки по ипотечным кредитам для населения невозможно.

Потребительское кредитование - ставки снизятся вслед за депозитными

Долларизация экономики, "толкающая" все выше и выше ставки по гривневым депозитам, вынудила банки минимизировать ипотечное и автокредитование, и сконцентироваться на потребительском кредитовании. Поскольку потребительские кредиты выдают на очень короткие сроки (до одного года) и не отличаются заоблачными суммами, установление высоких ставок допускается и даже не отпугивает заемщика. Если установить высокие ставки по долгосрочному кредиту, это может сделать его невозвратным, а вот краткосрочный кредит, даже под большие проценты, является не слишком тяжелым бременем для заемщика.

Согласно официальным данным НБУ, средние ставки по потребительским кредитам составляет 29,8%. Но на рынке встречаются потребкредиты и под 36%, 64% и даже 120% годовых. В нынешних реалиях выдавать кредиты под очень высокие ставки банки вынуждают высокие проценты по депозитам.

На данный момент, рынок потребительского кредитования остается приоритетным, так как ставки по депозитам хотя и начали снижаться, но остаются на высоком уровне. В нынешнем году можно ожидать частичного снижения ставок по потребительским кредитам на 2-5%.

Радикально же снизить ставки по потребительским кредитам можно будет только тогда, когда ставки по депозитам упадут до 10% годовых. А добиться этого можно только разрешив "вечную" проблему, существующую на рынке: владельцам депозитов нужны как можно более высокие проценты, а вот заемщики, наоборот, мечтают о дешевых кредитах. Разрешить ситуацию сложно.

Банки могут пойти на частичные уступки в вопросе ставок по кредитам. Но эти уступки должны быть подкреплены другими факторами, к примеру, наличием большого количества гривны в обращении в банковском секторе.

И опять же, добиться существенного снижения без серьезных действий по дедолларизации украинского рынка невозможно. На территории Украины обращается около 80 млрд наличной валюты (эквивалентно 640 млрд грн), против 202 млрд наличной гривны. При таком дисбалансе физические лица могут вообще никогда не получить дешевых кредитов. Разве что финансовая политика будет сконцентрирована на решении упомянутой проблемы и ликвидации дисбаланса. А значит, как минимум, можно спрогнозировать, что в нынешнем году продолжат системно "выдавливать" доллар из экономики в надежде удешевить и раскрутить кредитование. Какими методами все это будет проводиться, - второй вопрос.

Александр Охрименко,

президент Украинского аналитического центра, к.э.н. (для УНИАН)