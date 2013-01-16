ВБ ухудшил прогноз роста экономики в 2013 году и предупредил о высоких рисках

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики на 2013 год - он будет незначительно выше итогов 2012 года, и предупредил о высоких рисках для мировой экономики.

США ожидает рецессия в случае сокращения расходов бюджета, падение ВВП еврозоны продолжится. В таких условиях развивающимся странам лучше воздержаться от стимулирующих мер, считает ВБ.

Всемирный банк ожидает, что мировой ВВП по итогам 2013 года вырастет на 2,4%, следует из его январского доклада «Глобальные экономические перспективы». Это чуть ниже, чем декабрьский прогноз (2,5%) и лишь немногим выше итогов не слишком успешного 2012 года (2,3%). ВБ постепенно снижает ожидания - еще в июне 2012 года ВБ прогнозировал рост на 3%.

«Это рискованный год», — заявил главный экономист Всемирного банка Каушик Басу, пишет Газета.ru. со ссылкой на The Wall Street Journal.

Один из рисков для глобальной экономики — рецессия в США. Она наступит, если конгресс до марта не договорится по приемлемому сокращению расходов бюджета, что приведет к «фискальному параличу» и автоматическому секвестру по всем статьям.

В этом негативном сценарии ВВП США сокращается за год на 0,4%, что приводит к углублению сокращения экономики еврозоны и отнимает у мирового ВВП еще 1,4 процентных пункта.

Еще одна проблемная область - еврозона. Здесь, по мнению ВБ, продолжится экономический спад (на 0,1% в 2013 году). А в случае возобновления больших долговых проблем, как минимум, две страны могут остаться без доступа к рынку капитала, что приведет к сокращению мирового ВВП на 1,3 п.п.

Основная проблема 2013 года общая для многих стран. С одной стороны, растущий оптимизм участников фондового рынка, формирующийся мощными стимулирующими мерами, его поддерживает и снижение опасений по поводу долгового кризиса еврозоны. С другой — отсутствие значительных улучшений в экономике.

В целом в развивающихся странах ВВП будет расти быстрее, чем в мире, прогноз - 5,5% в 2013 году, что даже выше результатов 2012 года (5,1%), но ниже, чем докризисный рост. При этом развивающиеся страны не должны поддаваться искушению стимулировать свои экономики в этом году на фоне слабого экономического роста, предупреждает банк. Погоне за быстрым ростом ВБ советует предпочесть постепенное восстановление. ВБ призывает сосредоточиться на таких вопросах внутренней политики, как инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение и образование, прежде, чем на денежно-кредитной политике. Это должно заложить основу для долгосрочного роста.