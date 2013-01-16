За 2012 год в Украине зарегистрированы 59 новых финансовых учреждений

Национальная комиссия в сфере регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) в 2012 году зарегистрировала 59 новых финансовых учреждений, сообщает комиссия на своем официальном сайте.

Как указано в сообщении, на 1 января 2013 года в Государственном реестре финансовых учреждений зарегистрировано 2 038 финансовых компаний.

По итогам 2012 года количество финансовых компаний выросло до 308 с 251, ломбардов - до 474 с 456 и кредитных учреждений - до 708 с 691. В то же время сократилось количество страховых компаний до 414 с 442, негосударственных пенсионных фондов - до 94 с 96 и администраторов негосударственных пенсионных фондов - до 37 с 40.

Количество доверительных обществ и прочих финансовых учреждений не изменилось. За декабрь 2012 года в Госреестр включено 9 финансовых учреждений, в том числе 6 финансовых компаний и 3 кредитных учреждения, при этом 7 страховых компаний исключено из реестра.

Также комиссия обнародовала перечень финансовых компаний, которым выданы лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств физических лиц для финансирования объектов строительства или осуществления операций с недвижимостью.

Как указано в сообщении, в перечень вошли 52 компании, получившие лицензии с 2008 по 2011 год, а также 8 новых компаний, получивших лицензии в 2012 году, в том числе финансовые компании «Новый Львов», «Аратта», «Эко-дом», «Житло-инвест», «Приминвест», «Первый управитель строительства», «КПШБ-2», «Собственный дом».

Как сообщал УНИАН, в ноябре Нацкомфинуслуг аннулировала все страховые лицензии 24 страховым компаниям, исключила их из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения за систематическое нарушение законодательства о финансовых услугах.