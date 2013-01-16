Объем депозитов населения в 2012 году уравнялся с доходом госбюджета

Объем депозитных вкладов населения в банках за 2012 год вырос почти на 60 млрд грн, или на 19%, - до 366 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

“Объем депозитов граждан в банках вырос в прошлом году почти на 60 млрд грн, или на 19%, а в сравнении с 2009 годом - на 155 млрд грн, или на 73%. Депозиты населения в банках сегодня достигли 366 млрд, что почти совпадает с годовым доходом госбюджета”, - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, объем депозитов граждан Украины за три квартала 2012 года вырос на 44 млрд грн, или на 14,2%, и по состоянию на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. Большинство банковских сбережений размещены на депозитных счетах сроком от 1 до 2 лет - 36,95%, на срок до 1 года приходится 33,72%, на депозитах «по требованию» - 22,34%, на счетах сроком более 2 лет – 6,98%.

Читайте также:

Доллар продолжат "выдавливать" из экономики ради дешевых кредитов

Председатель Банковской ассоциации: привлекать депозиты под такие проценты - значит убивать экономику

Активы украинских банков в 2012 году выросли до 1,127 трлн грн