Межбанк открылся снижением котировок - 8,1420/8,1480 грн/долл.

В среду, 16 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1420/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2682/86, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8110/10,8205. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3267/69 (вторник - 1,3353/55).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.