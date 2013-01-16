Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 2,2% с прежнего прогноза на уровне 3,5%, сделанного в ноябре 2012 года.

Об этом сказано в докладе Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики, переданном УНИАН.

Снижен также прогноз роста ВВП на 2014 год – до 3,2% с 3,5%. Прогнозный показатель роста ВВП Украины в 3,5% может быть достигнут только в 2015 году, утверждается в докладе Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Министерство экономического развития и торговли Украины снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с 4,5% до 3,5%. Вместе с тем, Государственный бюджет на 2013 год рассчитан, исходя из показателя роста ВВП в 2013 году на уровне 3,4%.

По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, рост ВВП Украины в в 2013 году составит 2,5%, в 2014 году - 3,5% и 4% в 2015 году.

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