ВБ: курс гривни в 2013 году упадет до 8,7 грн за доллар

Курс гривни в 2013 году достигнет своего пика и составит 8,7 грн за доллар против курса 8 грн за доллар в 2012 году.

Об этом сказано в докладе Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики, переданном УНИАН.

Вместе с тем, в 2014 г., по данным Всемирного банка, начнется постепенное укрепление национальной валюты – до 8,6 грн за доллар. Прогнозный курс доллара в 2015 году составит 8,4 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 2,2% с прежнего прогноза, сделанного в ноябре 2012 года, в 3,5%. Изменены также прогноз роста ВВП на 2014 год – до 3,2% с 3,5%. Прогнозный показатель роста ВВП Украины в 3,5% может быть достигнут только в 2015 году, утверждается в докладе Всемирного банка.

По мнению экспертов инвестиционной компании Concorde Capital, девальвация гривни может произойти уже в январе-феврале и по итогам 2013 года может достигнуть 10%.

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