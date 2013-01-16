Курс гривни в 2013 году упадет до 8,7 грн за доллар – прогноз ВБ

Курс гривни в 2013 году достигнет пика снижения и составит 8,7 грн за доллар против курса 8 грн за доллар в 2012 году.

Об этом сказано в докладе Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики, переданном УНИАН.

Вместе с тем, в 2014 г., по данным Всемирного банка, начнется постепенное укрепление национальной валюты – до 8,6 грн за доллар. Прогнозный курс доллара в 2015 году составит 8,4 грн за доллар.

Отметим также, что в комментарии УНИАН, аналитики инвестиционной компании Concorde Capital утверждали, что девальвация гривни может произойти уже в январе-феврале и по итогам 2013 года может достигнуть 10%. По словам аналитиков, скорая девальвация поможет решить такие проблемы, как сохранение контроля над гривней и регулирование розничного спроса на валюту, и в конечном итоге НБУ сможет закончить год с допустимым уровнем золотовалютных резервов. Кроме того, девальвация может привести к улучшению прогнозов международных рейтингов Украины и значительно улучшит шансы договориться с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, что необходимо уже в следующем месяце в связи с приближающимися сроками погашения траншей в 1,32 млрд долл. (первый - до 12 февраля).

При этом руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко выразил убеждение, что незначительный спрос на наличную валюту, который скорее всего будет наблюдаться в первые месяцы текущего года, может оказать поддержку курсу национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 2,2% с прежнего прогноза, сделанного в ноябре 2012 года, в 3,5%. Изменены также прогноз роста ВВП на 2014 год – до 3,2% с 3,5%. Прогнозный показатель роста ВВП Украины в 3,5% может быть достигнут только в 2015 году, утверждается в докладе Всемирного банка.

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