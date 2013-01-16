Основное давление на резервы НБУ в 2013 году будут оказывать внешние долги - эксперт

Давление на золотовалютные резервы Украины в текущем году может продолжиться из-за необходимости погашения средств по кредитам Международного валютного фонда в размере 5,8 млрд долл., а также выплат за российский газ, говорится в комментарии руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко.

«Для предотвращения сокращения ЗВР Украина должна либо снова выйти на рынок еврооблигаций, либо возобновить сотрудничество с МВФ, либо привлечь ресурсы из других источников. В противном случае, ЗВР продолжат сокращаться и появятся условия для девальвации гривни», – отмечает эксперт.

По мнению Н.Ивченко в текущем году Нацбанк продолжит политику диверсификации своих валютных резервов, и периодически будет покупать австралийские доллары и золото.

Так эксперт отмечает, что цена на мировом рынке на драгоценный металл находится на приемлемом для покупок уровне, поэтому условия для вложения ресурсов в золото в данный момент очень привлекательные.

Кроме того, Н.Ивченко не исключает, что регулятор вернется к практике приобретения евро, так как условия на финансовых рынках еврозоны в последнее время улучшились, и европейская валюта может продолжить умеренно дорожать.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Резервы в иностранной валюте в декабре сократились на 3,3% - до 22,647 млрд долларов, в золоте на 3,5% - до 1,89 млрд долларов.

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