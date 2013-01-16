В декабре инфляция в еврозоне оставалась на прежнем уровне, в ЕС-27 – немного снизилась

Брюссель. В декабре 2012 года годовая инфляция (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) в странах - членах зоны евро не изменилась по сравнению с ноябрем, составив 2,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – снизилась с 2,4% до 2,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В декабре, по сравнению с ноябрем в странах зоны евро была зафиксирована инфляция в 0,4%, в ЕС-27 – в 0,3%.

В декабре самый высокий уровень годовой инфляции был отмечен в Венгрии (5,1%), Румынии (4,6%) и Эстонии (3,6%).

Самый низкий уровень годовой инфляции в декабре зарегистрирован в Греции (0,3%), Швеции (1,1%), Франции и Кипре (по 1,5%).

В декабре 2011 года в странах зоны евро годовая инфляция составила 2,7%, в ЕС-27 – 3,0%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.