Арбузов и Колобов вылетели в США договариваться с инвесторами

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов отбыли с неофициальным четырехдневным визитом в США для переговоров с потенциальными инвесторами и с целью поиска альтернативных источников финансирования. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Как сообщается, это первый визит представителей нового состава украинского правительства в Соединенные штаты Америки. "Ситуация на финансовых рынках остается непростой, потому очень важно работать с внешними рынками, презентовать Украину и ее возможности. Так, в рамках визита будет проведен ряд семинаров на тему инвестиционной привлекательности Украины", - отметили в пресс-службе С.Арбузова.

При этом в пресс-службе не уточнили перечень инвестиционных компаний и фондов, с представителями которых украинские чиновники намерены встретиться.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 миллиарда гривен. При этом предельный объем государственного долга Украины на конец 2013 года запланирован в размере 483,032 млрд грн, а объем государственных гарантий - 50 млрд грн.

Кроме того, ориентировочно 24 января в Украине ожидают приезда миссии Международного валютного фонда, с которой, с которой, как предполагается, будут проведены переговоры о новой программе stand-by и выделении Украине кредита в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).