НБУ будет в индивидуальном порядке ограничивать вывод валюты физлицами за рубеж

Национальный банк Украины внес изменения в положение о порядке выдачи лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за рубежом, которыми предусмотрен индивидуальный подход в части определения ограничений на вывод валюты физлицами за пределы Украины.

Как сообщает НБУ в письме комбанкам, текстом которого располагает УНИАН, данные изменения внесены постановлением НБУ от 14 декабря 2012 года №531. Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступает в силу с 25 января 2013 года.

«Физлица-резиденты, которые получили индивидуальную лицензию Нацбанка на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины, могут осуществлять на эти счета переводы иностранной валюты в сумме, указанной в лицензии», - говорится в измененной редакции положения.

На сегодняшний день предусмотрено, что физические лица, имеющие индивидуальную лицензию, могут осуществлять переводы валюты на зарубежные счета в размере, который не превышает 600 тыс. грн (в эквиваленте) в год.

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