Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,1415/8,1445 грн/долл.

В среду, 16 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1480, к 12:00 цены понизились до 8,1410/8,1460. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1415/8,1445 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2682/0,2686, к 12:00 цены снизились до 0,2679/0,2683. К закрытию цены вернулись к утренним значениям – 0,2682/0,2686. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,3550 (+0,1625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3260/1,3325. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8110/10,8205, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8005/10,8110. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,8240/10,8315.