Миндоходов напоминает чиновникам о необходимости подать налоговые декларации до 1 апреля

Министерство доходов и сборов Украины напомнило, что до 1 апреля все государственные чиновники Украины обязаны подать по месту работы декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на нормы закона о противодействии коррупции.

В сообщении отмечается, что в случае если чиновник находится в отпуске по беременности, родам, уходу за ребенком, по причине временной нетрудоспособности, а также по причине пребывания за границей или под стражей, декларация подается за отчетный год до 31 декабря.

В случае увольнения чиновник обязан подать декларацию за период до момента разрыва трудового договора.

Форма декларации утверждена Министерством финансов.

В Миндоходов также напомнили, что до 1 мая чиновникам необходимо заполнить еще одну налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, полученных в 2012 году, и подать ее по месту регистрации, но только в случаях получения инвестиционной прибыли, нецелевой благотворительной помощи или аренды имущества физического лица. В иных случаях подавать декларацию не обязательно.

«Министерство доходов и сборов Украины рекомендует всем государственным служащим своевременно подать декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и налоговую декларацию об имущественном положении и доходах», - сказано в сообщении пресс-службы Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, декларации о доходах физических лиц будут приниматься до 1 мая 2013 года. Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения. С деталями подачи декларации можно ознакомиться на официальном сайте Государственной налоговой службы, которая входит в Министерство доходов и сборов, созданное по Указу Президента Украины 24 декабря 2012 года.