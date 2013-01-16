Кабмин разработал антикоррупционный законопроект

Кабинет министров разработал проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для усовершенствования законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Законопроект, который был принят 16 января на заседании Кабинета министров, разрабатывало Министерство юстиции во исполнение Плана действий по либерализации ЕС визового режима, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, проектом закона предлагается усовершенствовать законодательство в сфере предотвращения и противодействия коррупции. В частности, предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", а также редакционные изменения в законы Украины "О хозяйственных обществах", "Об основах национальной безопасности Украины" и "О применении амнистии в Украине".

Министр юстиции пояснил, что предложенные изменения корреспондируются с рекомендациями, предоставленными Украине по результатам третьего раунда оценивания нашей страны Группой государств против коррупции (GRECO). В частности, они направлены на отнесение всех коррупционных правонарушений, связанных с получением неправомерной выгоды, к числу преступлений (как это предусмотрено положениями Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией). Одновременно должны быть изъяты из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи 1722 "Нарушение ограничений относительно использования служебного положения" и 1723 "Предложение или предоставление неправомерной выгоды".

Изменениями устанавливается уголовная ответственность за обещание неправомерной выгоды, а также за принятие предложения или обещания такой выгоды. К числу уголовно наказуемых деяний относится предоставление неправомерной выгоды третьему лицу с согласия служебного лица, которое будет действовать в интересах лица, которое будет предоставлять такую выгоду. Изменяется механизм освобождения от уголовной ответственности при активном взяточничестве, допуская такую процедуру лишь при наличии факта вымогания неправомерной выгоды в сочетании с добровольным информированием после ее предоставления соответствующего органа досудебного расследования. Кроме того, устанавливается уголовная ответственности за активное и пассивное взяточничество в частной сфере, то есть за действия работников предприятий, учреждений, организаций, которые не являются служебными лицами.

Планируется, что указанные изменения, предусмотренные правительственным проектом, позволят выполнить взятые Украиной обязательства относительно криминализации коррупции, а также привести положения отечественного законодательства в соответствие с международными стандартами в этой сфере. Соответственно, реализация этих мероприятий будет способствовать диалогу Украины относительно либерализации ЕС визового режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина по уровню коррупции занимает место между Конго и Папуа-Новая Гвинея