Банковская система Украины выполнила экономические нормативы в 2012 году – НБУ

По итогам 2012 года банковская система Украины выполнила установленные Национальным банком экономические нормативы, говорится в сообщении регулятора.

Как указано в сообщении, текстом которого располагает УНИАН, значение норматива регулятивного капитала (Н1) выросло до 178,909 млрд грн с 178,454 млрд грн, в то время как снизились значения норматива адекватности регулятивного капитала (Н2, норма не менее 10%) до 18,06% с 18,90% и норматива соотношения регулятивного капитала к совокупным активам (Н3, не менее 9%) до 14,89% с 14,96%.

Выросли значения норматива мгновенной ликвидности (Н4, не менее 20%) до 69,26% с 58,48% и норматива текущей ликвидности (Н5, не менее 40%) до 79,09 с 70,53%, при этом значение норматива краткосрочной ликвидности (Н6, не менее 60%) снизилось до 90,28% с 94,73%.

Снизились значения нормативов кредитования одного инсайдера и всех инсайдеров (Н9 и Н10, не более 5 % и 30%) до 0,37% с 0,57% и до 2,41% с 2,51% соответственно. В то время как выросли значения норматива кредитования «в одни руки» (Н7, не более 25%) до 22,10% с 20,76% и норматива больших кредитных рисков (Н8, не более 8-кратного регулятивного капитала) до 172,91% с 164,46%.

Значения нормативов инвестирования в одно учреждение (Н11, не более 15%) и общей суммы инвестирования (Н12, не более 60%) выросли до 0,09% с 0,06% и до 3,48% с 3,24% соответственно.

Как сообщал УНИАН, активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% - до 1,127 трлн грн. Общие активы банков на год выросли на 4,5% и на конец 2012 года составили 1,268 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%, вложения в ценные бумаги - 8,2%, корреспондентские счета в других банках — 7,9%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5,1%, основные средства и нематериальные активы - 4,3%, доходы, начисленные к получению - 4,2%, дебиторская задолженность — 5,1%.

Обязательства банков в прошлом году выросли на 6,7% - до 957,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 364,7 млрд грн, или 38,1%, средства субъектов хозяйствования — 202,6 млрд грн, или 21,2%, межбанковские кредиты и депозиты — 119,3 млрд грн, или 12,5%.

Капитал банков в 2012 году вырос на 5,5% - до 169,8 млрд грн и составил 15,1% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков за год вырос на 2% и 1 января 2013 г. составил 175,4 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.