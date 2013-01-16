Европарламент ужесточил правила деятельности рейтинговых агентств

Страсбург. Европейской парламент установил более жесткие правила деятельности рейтинговых агентств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в одобренном сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге проекте Директивы ЕС.

За документ проголосовали 599 депутатов, против – 27, воздержались – 68.

Новая Директива предусматривает, что агентства смогут обнародовать суверенные рейтинги не менее двух, но не более 3 раз в год. При этом даты обнародования рейтингов агентства должны устанавливать до конца предыдущего года.

Кроме того, Директива предусматривает, что рейтинги должны обнародоваться после закрытия европейских рынков и не менее чем за час до их открытия.

Документом также установлены новые правила защиты прав инвесторов, а также относительно конфликта интересов.

Так, Директива рекомендует агентствам не обнародовать рейтинги или раскрывать информацию в случае обнародования рейтингов компаний, в которые владельцы или акционеры рейтингового агентства, имеющие не меньше 10% акций, вкладывали свои средства.

Кроме того, одному лицу запрещено иметь более 5% акций в одном рейтинговом агентстве.

Проект Директивы предварительно был согласован Европарламентом с Советом ЕС.