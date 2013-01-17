Fitch подтвердило рейтинг банка ВТБ, сменив прогноз на негативный со стабильного

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента BBB банка ВТБ, сменив прогноз на негативный со стабильного.

Кроме того, Fitch сменил прогноз по долгосрочному рейтингу BBB пяти «дочек» ВТБ: «ВТБ-24» , Банка Москвы , «ВТБ Капитала», VTB Bank (Austria), и «ВТБ Лизинга», передает Газета.RU.

Справка УНИАН. Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет более 99,9% акций ПАО «ВТБ Банк». ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«ВТБ Банк» (г. Киев) в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль в размере 693,646 млн грн, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период 2011 года. В III квартале 2012 года банк получил прибыль в размере 310,701 млн грн против 12,129 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка за указанный период сократились на 4% и на 1 октября составили 34,489 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10%, до 24,534 млрд грн, обязательства - на 7%, до 30,699 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,416 млрд грн, собственный капитал увеличился на 22% - до 3,790 млрд грн.