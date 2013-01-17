Правила реализации материальных ценностей госрезерва ужесточат

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает отменить норму о возврате гарантийного взноса участнику торгов по реализации материальных ценностей государственного резерва, если его представитель не присутствует на аукционе.

Проект постановления «О внесении изменений в Порядок реализации материальных ценностей государственного резерва» размещен на сайте Минэкономразвития для обсуждения.

«Предлагается порядок дополнить нормой, которая бы позволяла не возвращать участнику аукциона гарантированный взнос в случае отсутствия на аукционе его представителя», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Также документом предлагается запретить участие в повторном аукционе участников, которые отказались от торгов на первом аукционе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года Кабинет министров передал некоторые вопросы регулирования деятельности Государственного агентства резерва под контроль Министерства экономического развития и торговли.

Согласно постановлению Кабинета министров №619 от 11 июля, в частности, Минэкономразвития будет выносить на утверждение правительства предложения по номенклатуре материальных ценностей и норм по накоплению, утверждать типовой договор на поставку материальных ценностей.