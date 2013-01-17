Падение гривни на межбанке продолжилось

В четверг, 17 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2686/0,2690, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8345/10,8440. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3309/1,3311 (среда — 1,3267/1,3269).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Напомним, в среду, 16 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1480, к 12:00 цены понизились до 8,1410/8,1460. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1415/8,1445 грн/долл.