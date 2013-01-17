Крупнейшие банки Украины бьют рекорды по привлечению депозитов

Крупнейшие банки Украины в 2012 году нарастили объемы привлечения средств физических лиц, говорится в сообщениях банков.

В частности, как указано в пресс-релизе дочернего банка «Сбербанка России», банк за 2012 год нарастил объем привлеченных средств физических лиц на 108% - до 9 млрд грн. Количество клиентов банка - физических лиц за 2012 год выросло на 212% и на начало 2013 года превысило 427 тыс. человек. «В 2013 году мы планируем продолжить наращивание портфеля привлечений от физических лиц», – цитирует пресс-релиз заместителя председателя правления банка Ирину Князеву.

Согласно пресс-релизу «Надра Банка», банк нарастил объем средств физлиц в ноябре 2012 года на 8,5%, или на 197,9 млн грн. «Объем срочных депозитов в нашем банке вырос по сравнению с октябрем в 3 раза», – цитирует пресс-релиз руководителя розничного бизнеса банка Сергея Козлова.

В пресс-релизе «Проминвестбанка» сообщается, что за 4 квартал 2012 года банк нарастил объем срочных депозитов физических лиц на 475,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров оценил прирост объема депозитов граждан в банках за 2012 год почти в 60 млрд грн, или на 19%, - до 366 млрд, что почти совпадает с годовым доходом госбюджета.

По данным НБУ, объем депозитов граждан Украины за три квартала 2012 года вырос на 44 млрд грн, или на 14,2%, и на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. Большинство вкладов размещены на срок от 1 до 2 лет - 36,95%, на срок до 1 года приходится 33,72%, «до востребования» - 22,34%, на срок более 2 лет – 6,98%.

Читайте также:

Доллар продолжат "выдавливать" из экономики ради дешевых кредитов

Председатель Банковской ассоциации: привлекать депозиты под такие проценты - значит убивать экономику