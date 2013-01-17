Выплаты вкладчикам банка «Таврика» планируется начать с 18 января

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 января намерен начать выплаты вкладчикам проблемного банка «Таврика», сообщается на официальном сайте Фонда.

Как указано в сообщении, банк «Таврика» начинает выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился по 21 декабря 2012 года включительно, и по договорам банковского счета. Выплаты будут осуществляться в течение периода временной администрации банка «Таврика» через учреждения «Имэксбанка» на основании реестра вкладчиков на получение средств по вкладам. О сроках и порядке выплат вкладчикам, срок действия договоров которых заканчивается после 21 декабря 2012 года, будет сообщено дополнительно.

Также Фонд гарантирования вкладов сообщает о продлении сроков проведения поиска потенциальных инвесторов неплатежеспособного банка «Таврика» до 30 января 2013 года включительно, соответствующее решение приняла исполнительная дирекция Фонда 15 января 2013 года. Фонд предлагает потенциальным инвесторам выведение банка с рынка путем отчуждения всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка, либо путем создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка, либо путем продажи банка в целом.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации в банке «Таврика». Уполномоченным лицом Фонда назначена Наталья Соловьева, начальник отдела временной администрации и ликвидации неплатежеспособных банков Фонда. Временная администрация введена сроком на 3 месяца с 21 декабря 2012 по 20 марта 2013 года. В течение работы временной администрации вкладчики банка «Таврика» могут получить свои депозиты, срок действия договоров которых закончился, и по договорам банковского счета. Выплаты по указанным договорам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия НБУ решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных, но не более 200 тыс грн.

Банк «Таврика» создан в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте банка, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.