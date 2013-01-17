Вопрос легализации зарплат будет решаться в этом году, подчеркивает Президент

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что вопрос легализации заработной платы является одной из крупнейших проблем, которые придется решать в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета по экономическим реформам.

Он отметил, что без решения вопроса легализации заработных плат, без решения вопроса повышения заработной платы нельзя будет решить другие социальные вопросы.

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