Янукович поставил задачу - Украина должна войти в ТОП-100 рейтинга ВБ по условиям ведения бизнеса

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в этом году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета по экономическим реформам.

В.Янукович напомнил, что в прошлом году Украине удалось подняться на 15 пунктов и занять 137-е место в рейтинге стран по легкости ведения бизнеса. Он выразил убеждение, что Украина могла бы занять и более высокое место.

“В будущем году Украина должна войти в первую сотню стран по легитимности ведения бизнеса”, - сказал Президент.

В то же время он предупредил, что не нужно рассчитывать на то, что в 2013 году будет легче работать, чем в прошлом. Поэтому В.Янукович призвал правительственных чиновников еще упорнее работать, в том числе над реализацией Национального плана действий, который уже в ближайшее время, по его словам, должен быть положен в основу плана социального развития страны.

Одним из главных приоритетов работы власти на этот год глава государства назвал улучшение инвестиционного климата в стране.

“Без привлечения инвестиций ни о какой модернизации говорить нельзя, это будет просто трёп”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в Украине необходимо сделать максимально комфортными условия ведения бизнеса, при этом не только для иностранных компаний, но и для украинских. Вместе с тем Президент отметил важность сокращения разрешительных процедур.

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