В ВР заверяют, что труд депутатов оплачивается по закону и последние 7 лет ничего не менялось

В Верховной Раде Украины отмечают, что оплата труда депутатов осуществляется исключительно на основании закона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

“Порядок оплаты труда народных депутатов осуществляется в соответствии с действующим законодательством - ст. 33 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и постановлением Кабинета Министров Украины от 30.06.2005 № 510 «Об оплате труда руководящих работников государственных органов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в соответствии с настоящими нормативными документами, еще 9 сентября 2005 года было подписано соответствующее Распоряжение председателя Верховной Рады Украины № 1145 (по согласованию с Комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины).

“Таким образом, речь идет не о каких-либо новациях в оплате труда народных депутатов Украины, а о пролонгации на протяжении последних лет, в начале каждого нового созыва парламента, соответствующего Распоряжения председателя Верховной Рады Украины, подписанного в сентябре 2005 года”, - отметили в пресс-службе парламента.

Как сообщал УНИАН, 16 января председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отказался от ежемесячной премии, которая ему как председателю фракции была назначена распоряжениям председателя Верховной Рады: 14 января вышло распоряжение председателя парламента № 302, которым А.Яценюку как председателю фракции устанавливалась ежемесячная премия в размере 88% с 12 декабря 2012 года.

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман поддержала инициативу председателя фракции «Батькивщина» А.Яценюка и подала письменное заявление на имя председателя Верховной Рады об отказе от всех депутатских льгот. Она заявила об отказе от выплаты материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной зарплаты, от бесплатных путевок, от компенсаций расходов на создание надлежащих жилищных условий.