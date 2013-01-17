Прибыль «ПриватБанка» в 2012 году составила 1,5 млрд грн

Прибыль крупнейшего по размеру активов банка Украины «ПриватБанка» по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн, что на 5% больше чем банк заработал в 2011 году (1,43 млрд грн), говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, по данным баланса банка, его активы за 2012 год выросли на 19% до 172 млрд грн, регулятивный капитал банка составляет 16,4 млрд грн.

Также указывается, что в прошлом году количество клиентов банка увеличилось на 16%. Среди клиентов ПриватБанка более 18 миллионов частных лиц, 137 тысяч предприятий и компаний и более 600 тысяч частных предпринимателей.

Как отметили в банке, уточненные показатели прибыли будут опубликованы после проведения аудита финансовых результатов банка, в том числе международного аудита банка.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 164,563 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 111,6 млрд грн, обязательства – 146,898 млрд грн, уставный капитал – 14,898 млрд грн, собственный капитал увеличился на – 17,754 млрд грн.

«ПриватБанк» в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 1,2% – до 991,175 млн грн.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют по 33,7991% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. – 24,99% (И.Коломойский и Г.Боголюбов владеют по 50% кипрской компании).