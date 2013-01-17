Миндоходов сократило на четверть количество проверок в первом квартале 2013 года

План-график проверок Министерства доходов и сборов Украины в 1 квартале 2013 года сокращен на 24% по сравнению с 1 кварталом 2012 года – до 1,6 тыс. субъектов предпринимательства - юридических лиц с 2,1 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Как сказано в сообщении, практика сокращения проверок будет продолжаться и дальше благодаря внедрению риск-ориентированной системы отбора налогоплательщиков, подлежащих проверкам. Эта система позволяет сконцентрировать внимание налоговиков исключительно на рисковых предприятиях.

В сообщении также отмечается, что инновационные инструменты мониторинга были разработаны в рамках общей стратегии отказа от фискальных методов работы в пользу сервисной составляющей деятельности налоговиков. При этом одним из основных принципов налогового сервиса является невмешательство в деятельность сознательных плательщиков.

Показательно также, что автоматизированный отбор кандидатов на проверку привел к тому, что в прошлом году ежеквартально проверялось не более 2 тыс. предприятий, а за весь год было проверено порядка 8 тыс. налогоплательщиков. В целом с 2010 года количество проверок уменьшилось втрое.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Госналогслужба ввела и четко соблюдала мораторий на проверки СМИ, а также проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходной период для внедрения изменений в налоговой сфере - внедрения новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений. При этом масштабные проверки были проведены на рынке подакцизных товаров - в частности алкоголя и табака.

Напомним также, что в четверг, 17 января, президент Украины Виктор Янукович, выступая на заседании Комитета экономических реформ в Киеве, потребовал утвердить перечень проверок бизнеса до 1 марта 2013 года.