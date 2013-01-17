Межбанк в четверг закрылся котировками 8,1430/8,1465 грн/долл.

В четверг, 17 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1420/8,1480, к 12:00 сузился спрэд 8,1425/8,1465. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1430/8,1465 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2686/90, к 12:00 цены поднялись 0,2689/93. К закрытию цены достигли уровня 0,2691/95. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,2400 (-0.1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3309/11, а к 15:00 повысились 1,3366/68. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8345/10,8440, к 12:00 цены ушли вверх 10,8700/10,8790. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,8845/10,8915.