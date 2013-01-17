Миссия МВФ будет находиться в Украине с 29 января по 12 февраля

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину для обсуждения новой программы 29 января и пробудет в стране до 12 февраля.

Об этом говорится в официальном сообщении представительства Фонда, переданном УНИАН.

"По приглашению органов власти миссия МВФ во главе с Кристофером Джарвисом посетит Украину в период с 29 января по 12 февраля для начала переговоров по новому соглашению о стэнд-бай» (SBA)», - сказано в сообщении со ссылкой на главу представительства Макса Альера.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин в ходе его представления в новой должности заявил, что миссия МВФ может приехать в Украину 24 января.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Напомним также, что в середине декабря прошлого года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.