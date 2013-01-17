Кабмин предлагает Раде законодательно оформить принципы инновационной деятельности

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде законодательно оформить принципы инновационной деятельности в Украине, закрепить основные положения инновационной политики и определить функции центрального органа власти, отвечающего за внедрение этой политики.

Соответствующий законопроект «Об инновационной деятельности», разработанный Министерством образования, науки, молодежи и спорта, размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроект уточняет терминологическую базу инновационной деятельности, определяет механизм содействия и обеспечивает дерегуляцию инновационной деятельности посредством внедрения принципов государственно-частного партнерства в данной сфере. Кроме того, он упрощает процедуры государственной регистрации инновационных проектов (соответствующую регистрацию предполагается применять только к приоритетным госпроектам), упраздняет госконтроль за инновационной деятельностью, обуславливает проведение комплексной инновационной экспертизы для квалификации проектов (она будет проводиться по принципу «единого окна» в аккредитованных учреждениях), а также предусматривает замену Свидетельства о государственной регистрации инновационного проекта на выписку о государственной регистрации проекта в Госреестре приоритетных инновационных проектов.

Отметим также, что в пояснительной записке к законопроекту в числе причин необходимости принятия документа называется резкое падение инновационной составляющей развития экономики Украины. «Непоследовательность в проведении государственной политики в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и недостаточная поддержка процесса привели к тому, что инновационная активность промышленных предприятий упала в 2,5 раза в период с 1994-2009 годов. Как следствие, в стране закрепляется тенденция роста сырьевого экспорта, притом, что доля продукции с добавочной стоимостью остается незначительной», - сказано в пояснительной записке.