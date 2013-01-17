Налоговики в 2012 году легализировали труд 96 тыс. нанятых работников

Работники налоговых органов на протяжении 2012 года легализировали труд 96 тыс. нанятых работников, обеспечив уплату в бюджет 19 млн грн налога на доходы физических лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Аналитики министерства называют нарушения трудового законодательства распространенным явлением. Предприниматели работают без государственной регистрации или выплачивают зарплаты «в конвертах». И такие нарушения фиксируются в 9 случаях из 10, говорится в сообщении пресс-службы.

В целом, в прошлом году объем штрафов за такие нарушения и начисления налога на доходы физических лиц составили 337 млн грн.

В Миндоходов уверены, что для преодоления практики игнорирования требований трудового законодательства необходимы существенные изменения в регулировании трудовых отношений. «Сейчас в министерстве работают над предложениями законодательных изменений, направленных на уменьшение налоговой нагрузки на фонд заработной платы, а также разрабатывают упрощенные процедуры администрирования единого социального взноса. «Дебюрократизация» налога на доходы и единого взноса стимулирует предпринимателей к легализации зарплат», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам, отметил, что вопрос легализации заработной платы является одной из крупнейших проблем, которые придется решать в текущем году. Без решения вопроса легализации заработных плат, без решения вопроса повышения заработной платы, уверен Президент, нельзя будет решить другие социальные вопросы.

Напомним также, что в октябре глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский заявлял, что объем зарплат, которые выплачиваются украинцам, не имеющим официального оформления на своих рабочих местах, составляет 145 млрд грн.