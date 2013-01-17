НБУ упростил порядок выдачи валютных лицензий

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок предоставления генеральных и индивидуальных лицензий на осуществление валютных операций, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк напомнил, что 18 января 2013 вступает в силу постановление НБУ от 3 декабря 2012 г. №500 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины относительно порядка выдачи генеральных и индивидуальных лицензий», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 24 декабря 2012 года под № 2156/22468. Данное Постановление принято в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в статью 18 Закона Украины от 2 октября 2012 № 5398-VI «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью».

Так, вышеуказанными изменениями, в частности, исключена норма Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» относительно обязанности Нацбанка во время получения ходатайств о выдаче лицензий на осуществление операций в иностранной валюте информировать о них специальные органы по борьбе с организованной преступностью и учитывать полученные от них выводы.

«Таким образом, с 18 января 2013 г. отменены любые нормы об обязанности Национального банка Украины направлять копии заявлений/ходатайств резидентов о выдаче лицензий специальным органам по борьбе с организованной преступностью и учитывать полученные по ним выводы» - говорится в сообщении НБУ.

Кроме этого в НБУ отмечают, что согласно Постановлению №500 в случае изменения наименования, кода ЕГРПОУ, местонахождения банка, филиала иностранного банка Нацбанк принимает решение об отказе в предоставлении этому банку генеральной лицензии на осуществление валютных операций только в случае, если по результатам рассмотрения пакета документов установлено предоставление им недостоверной или неполной информации.