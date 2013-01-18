Межбанк открылся снижением котировок - 8,1410/8,1450 грн/долл.

В пятницу, 18 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1410/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2693/97, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8895/10,8965. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3377/79 (четверг — 1,3309/11).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.